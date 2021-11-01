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12:56Воскресение, 1 января
Рига: +7 c
Именины: Solvita, Laimnesis, Solvija
Рига
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На набережной 11 ноября Новый год встретили 80 тыс. человек
Рига
На набережной 11 ноября Новый год встретили 80 тыс. человек
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